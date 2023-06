Uno splendido viaggio tra i sapori della tavola e della vigna per le prossime tre tappe anconetane del progetto Dalla Vigna alla Tavola, che vede al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio. In rapida successione tra il quartiere del Pinocchio, la Frazione Varano di Ancona e il cuore dell’Ancona ottocentesca, i giorni 6,7 e 8 giugno ci faranno assaporare la cucina di tre locali che propongono ricette di mare e di terra. Si parte quindi il 6 giugno nel quartiere del Pinocchio ad Ancona, non lontano dalla statua che, prima al mondo, i ragazzi di Ancona da 5 ai 90 anni, come recita l’iscrizione, dedicarono al celebre burattino, con l’Osteria Bottega di Pinocchio, in via del Pinocchio 48 (per prenotazioni: 071 898 010 - 338 444 0543); ci si sposta poi il 7 giugno all’interno del Parco del Conero presso il Ristorante Opera Nova della Marca nella Frazione Varano 127 di Ancona (per prenotazioni: 071 286 1093); per ritornare poi l’8 giugno al centro di Ancona in via Traffico, una traversa di Corso Garibaldi, dove è situata la Trattoria Clarice (per prenotazioni: 3488828831 – 0710960312).

Grazie alla selezione di vini e cantine di esperti sommelier che guideranno la degustazione, impareremo i segreti degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini.