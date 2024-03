"Viale Aldo Moro, manutenzione straordinaria"

Partiti i lavori di manutenzione straordinaria di via Aldo Moro, a Osimo, strada principale del popoloso quartiere e molto frequentata anche per la presenza di uffici, negozi e scuole. Da tempo i residenti della zona chiedevano un intervento per ripristinare il manto stradale e i marciapiedi rovinati dalle radici dei pini. "Con un impegno di spesa di 200mila euro previsto nel bilancio di previsione, l’amministrazione comunale ha avviato la rimozione di tutti i pini e poi partirà il rifacimento di tutta la base stradale e dei marciapiedi – spiega il sindaco Simone Pugnaloni –. In un secondo momento saranno ripiantate almeno dieci essenze arboree meno impattanti sui marciapiedi, consentendo anche un libero passaggio dei pedoni. Al contempo, per compensare la rimozione dei venti pini lungo via Moro, sono stati già piantumati diciannove alberi nel vicino parco verde Antonio Luna, nell’adiacente via Vicarelli, tra tigli, bagolare e aceri. In questo modo daremo un nuovo volto a via Moro, più sicura e fruibile, aumentando però la zona alberata del quartiere e garantendo in futuro alla città un nuovo polmone verde". L’intero cantiere dovrebbe concludersi nella prima decade di aprile. "Ci scusiamo con i residenti per i disagi alla viabilità, che sarà garantita a senso unico alternato – dice il sindaco –. Nel frattempo la Osimo Servizi ha svolto la piantumazione dei tratti di siepe mancanti del parco Secchiaroli, a San Biagio".

si. sa.