Viale Ceccarini, carillon viventi nel weekend

Ultimi appuntamenti per ammirare le ballerine danzanti sui mega carillon nel Bosco d’inverno in viale Ceccarini. Gli spettacoli de ‘La musica di strada del Natale’, che hanno incantato migliaia di persone si ripeteranno domani, giorno dell’Epifania, nonché sabato e domenica dalle 15 alle 19. Si chiuderà così il ricco programma delle feste natalizie. Interpretati da Festi Group per ‘La Festa Infinita di Riccione’, i carillon si presentano come magici oggetti dalle grandi dimensioni con la vera ballerina in tutù che danza sulle note di uno dei capolavori del balletto più eseguito nel periodo natalizio, Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ic Cajkovskij. Fungono da cornice le architetture botaniche contornate di luci. L’Epifania porta i successi musicali italiani e musica folk americana nel Villaggio di Natale in viale Giardini. Sabato e domenica, dalle 16 alle 19, due performance live della band Miss Evelyn e i Bed & Breakfast allieteranno la passeggiata dello shopping tra le casette di prodotti natalizi. Domani intanto a Riccione Paese, dalle 15 in poi, si terrà la tradizionale festa della Befana, con distribuzione di doni a tutti i bimbi riccionesi e animazione. Come fa sapere Simone Gobbi "ci saranno calze anche per i bimbi celiaci".