Viale della Vittoria a Jesi riapre al traffico: tutti i dettagli

"Domani (oggi, ndr) riaprirà al traffico il viale della Vittoria, mentre per la parte sopra il cavalcavia si dovrà attendere un’altra decina di giorni il tempo necessario a terminare la sistemazione della balaustra".

Così l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni sul cantiere del cavalcavia del viale della Vittoria che dovrebbe essere alle battute finali.

"Per il 13 settembre l’intera opera sarà completata – aggiunge l’assessora Melappioni – e quando si riaprirà via Gramsci già in questa zona sarà in vigore la zona 30. Si sta infatti già lavorando alla realizzazione della relativa segnaletica dopo i lavori realizzati nelle scorse settimane". Ieri mattina gli operai lavoravano all’incrocio tra via Gramsci e via Rinaldi dove è stata inserita una coppa rotatoria.

In strada si sono presentati anche alcuni residenti e cittadini che hanno rilevato le difficoltà di manovra per le auto e mezzi più grandi con le nuove isole pedonali ed aiuole, mezzi che però qui con la nuova zona 30 dovranno procedere praticamente a passo d’uomo.