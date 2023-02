Viale della Vittoria, altra chiusura per i nuovi lavori sul cavalcavia

Lavori di risanamento del cavalcavia, torna a chiudere la prossima settimana il Viale della Vittoria, all’altezza del ponte di via Gramsci. "Con anticipo – rende noto il Comune – si informa che dal pomeriggio di martedì 7 febbraio a venerdì 10 febbraio la circolazione in viale della Vittoria sarà di nuovo interrotta all’altezza del cavalcavia, per un ulteriore stato di avanzamento dei lavori che stavolta interessa il controsoffitto dell’arcata principale del ponte. Valgono le disposizioni, già sperimentate nella precedente chiusura, per le modifica alla viabilità cittadina". Si tratta della seconda chiusura al traffico dopo quella di metà gennaio. Chi viaggia su viale della Vittoria in direzione Ancona avrà l’obbligo di svoltare a sinistra su viale Papa Giovanni XXIII all’incrocio immediatamente precedente il cavalcavia (come è invece abitualmente vietato). Chi viaggia invece in direzione Roma provenendo da Viale del Lavoro e da Via Garibaldi, avrà prima del cavalcavia le due possibilità di svolta a destra: su Via Erbarella o su Via San Pietro Martire. Chi scende lungo Viale Papa Giovanni XXIII, giunto al semaforo di Viale della Vittoria dovrà voltare a destra verso Roma.