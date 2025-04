Viale della Vittoria, arriva il nuovo asfalto. La giunta studia anche modifiche alla viabilità

Viale della Vittoria, al via i lavori per la nuova asfaltatura nella porzione più ammalorata tra il cavalcavia a scendere fino all’incrocio con via Erbarella. L’intervento scatterà domani e sarà suddiviso in due fasi: la prima, che interesserà la corsia a scendere, si completerà in 48 ore; la seconda, che riguarderà la carreggiata a salire, si effettuerà subito dopo le festività pasquali. Meteo permettendo, domani i mezzi entreranno in funzione per rimuovere il manto ormai usurato e per appianare gli avvallamenti presenti partendo dal cavalcavia e scendendo fino all’incrocio con via Erbarella. Un’operazione, questa, che si concluderà nella stessa giornata, permettendo all’indomani la stesura del nuovo tappeto d’asfalto. Durante i lavori sarà garantita la circolazione in entrambe le direzioni di marcia. Comunicazioni specifiche per mitigare i disagi saranno fornite tramite l’App Municipium e via WhatsApp. Poi, dopo Pasqua, l’operazione interesserà la carreggiata a salire. Anche qui potrebbero essere sufficienti un paio di giorni per completare il tutto, con le stesse disposizioni in materia di restringimento delle carreggiate per garantire il doppio senso di circolazione.

"L’intervento s’inquadra nel più vasto programma di cura e manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini, rispetto al quale le somme stanziate dell’amministrazione comunale in un paio d’anni sono state pari se non superiori a quelle del quinquennio precedente, proprio per far fronte alle tante criticità a cui ci si è trovati a metter mano", scrive il Comune. E sempre a proposito di opere stradali, oggi l’intervento in corso per la messa in sicurezza del passaggio pedonale dal parcheggio Mercantini al centro interesserà l’accesso tra via Sauro e via Gramsci (cavalcavia) che resterà interdetto alla circolazione per l’intera settimana. Il transito, per chi deve dirigersi in via Gramsci, sarà garantito dall’inversione del senso di marcia di via Mercantini, che sarà dunque con direzione salita di via Garibaldi-cavalcavia.

E infine, oggi, la Giunta analizzerà due provvedimenti: l’istituzione del senso unico a salire del tratto di via Agraria, tra l’incrocio con via Pio La Torre e la rotatoria di via Paradiso, e l’istituzione di una rotonda, sperimentale, in via Paradiso.