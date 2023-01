Viale della Vittoria chiuso: lunghe file nelle vie di "fuga"

Primo giorno di passione ieri per migliaia di automobilisti con il Viale della Vittoria interrotto a metà per i lavori di risanamento del cavalcavia. La chiusura è scattata alle 9 quando lungo una delle due principali arterie cittadine c’era poco traffico grazie alla cartellonistica e ai messaggi tramite canali sociale che numerosi, dai giorni precedenti, informavano dei primi cinque giorni (fino a venerdì compreso) di chiusura e deviazioni del traffico.

Ieri mattina alla chiusura erano presenti il personale della polizia locale guidata dal vicecomandante Filippo Peroni e l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni. Al momento della chiusura era già transitato il grosso del traffico legato al raggiungimento delle scuole e dei posti di lavoro, dunque i disagi sono stati limitati.

Inevitabilmente nelle vie ‘di fuga’ San Pietro Martire, papa Giovanni XXIII e via Erbarella ieri si sono formate lunghe code specie nelle ore di punta. Così anche lungo viale del Lavoro e all’incrocio tra via Setificio e Garibaldi complice anche il fatto che la scorciatoia in fondo al borgo (che porta al viale della Vittoria) era chiusa.

Buona la prima dunque, soprattutto grazie alla corposa presenta di vigili urbani in prossimità degli incroci con le vie Erbarella e papa Giovanni XXIII.

Questa sarà comunque una settimana da bollino rosso, con la chiusura integrale sotto il cavalcavia (chi vi arriva è costretto a fare inversione a u).

E non finirà certo questa settimana perché si tratta solo della prima di una lunga serie di chiusure, di qui all’estate. Per il cantiere da 680mila euro, partito lo scorso mese e destinato alla messa in sicurezza del ponte di via Gramsci, saranno necessari infatti nelle prossime settinane altri periodi di interruzione della circolazione su viale della Vittoria per scongiurare pericoli per automobilisti e passanti, vista la probabile caduta di materiale. Visti i disagi e la riduzione degli stalli di sosta, la giunta Fiordelmondo ha trasformato per questi giorni in gratuiti i parcheggi in ambo i lati del Viale della Vittoria nel tratto tra l’intersezione con viale Papa Giovanni XXIII e il cavalcavia.

Gratuiti anche i posteggi alle Conce (oltre a quello coperto è già gratuito del Mercantini) per consentire di raggiungere agevolmente il centro dall’altro lato della città. Per i pedoni è assicurato il passaggio pedonale nelle due scale che salgono dal Viale a via Gramsci.