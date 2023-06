Viale della Vittoria, Riaperto Tratto Sotto Cavalcavia, 70 Giorni per Completare Restyling

Tempi rispettati, da oggi pomeriggio verrà riaperto il tratto di viale della Vittoria sotto il cavalcavia come confermavano ieri dalla giunta Fiordelmondo. "L’attività del cantiere proseguirà sopra il cavalcavia, lungo via Gramsci, e sulle arcate laterali interessate dalla sosta dei veicoli e dal passaggio pedonale" spiegano ancora. Ci vorranno altri 70 giorni per completare l’importante e attesa opera di restyling.

Da domani inoltre terminerà la gratuità dei parcheggi lungo viale della Vittoria e al parcheggio delle Conce, misura introdotta con l’avvio del cantiere e dei disagi.

Sarà invertito in queste ore anche il senso di marcia di via Rinaldi utilizzata nelle ultime settimane come bretella per bypassare il cantiere di risanamento del cavalcavia. Proprio in questi giorni si sta lavorando alla realizzazione della coppa giratoria tra via Gramsci e via Rinaldi e si stanno introducendo aiuole qui e in via San Pietro Martire funzionali alla realizzazione della prima zona 30 in città.