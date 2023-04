Viale della Vittoria, riapre oggi la bretella

"Da oggi, con un giorno di anticipo rispetto al previsto, aprirà al traffico anche la seconda bretella di viale della Vittoria, quella che consente l’attraversamento del cavalcavia con senso di marcia Roma – Ancona, utilizzando l’arcata laterale destra del ponte". Ad annunciarlo ieri l’amministrazione. "L’accesso sarà agevolato da una gimkana realizzata con new jersey bianchi e rossi, all’interno della quale si dovrà procedere a passo d’uomo fino al rientro dei veicoli nella corsia principale. Sotto la stessa il passaggio pedonale garantito dal marciapiede. Per le ridotte dimensioni della carreggiata, il traffico sarà precluso ai bus e ai mezzi pesanti che dovranno avvalersi della viabilità disponibile. Con l’apertura di questa seconda bretella, che si aggiunge a quella di via Rinaldi, la circolazione lungo il Viale non sarà più interrotta e potrà continuare, con un disagio estremamente limitato, fino al termine dei lavori a fine giugno, alleggerendo notevolmente il traffico su Via Erbarella". Oggi sarà riacceso il semaforo in fondo a viale Papa Giovanni XXIII, da dove si potrà svoltare a sinistra e superare il cavalcavia".