"Viale della Vittoria riaprirà entro fine mese"

"Comprensione della necessità dell’intervento, rallentamenti e code nelle ore di punta ma nessuna grave criticità". E’ l’esito dei sopralluoghi costanti, anche in notturna per scovare eventuali furbetti, da parte del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e del comandante della polizia locale Cristian Lupidi nei tre giorni di sperimentazione della chiusura del ponte San Carlo. Ieri il nuovo vertice in prefettura per fare il punto della prova generale di chiusura (da lunedì a ieri) dell’importante infrastruttura. E proprio ieri il sindaco Fiordelmondo ha annunciato una novità particolarmente attesa in città: "La riapertura del viale della Vittoria in entrambi i sensi di marcia entro la fine del mese di giugno così come preannunciato". "I lavori stanno procedendo come da programma – ha spiegato il sindaco Fiordelmondo – e quindi per il primo luglio le due bretelle sotto il ponte e su via Rinaldi saranno rimosse. Auto e veicoli continueranno a percorrere la carreggiata del viale della Vittoria". Si era cercato di evitare interferenze tra le modifiche alla viabilità sotto il cavalcavia e la chiusura del ponte San Carlo ma "l’apertura delle due bretelle ha alleviato di molto i disagi". Tornando al ponte San Carlo che da settembre, salvo contrattempi, per 400 giorni sarà interdetto non solo al traffico veicolare ma anche a pedoni e bici il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha spiegato: "Stiamo approfondendo il discorso del trasporto pubblico specie per i bambini che vanno nelle scuole fuori stradario – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo -. Abbiamo una interlocuzione aperta con le scuole e probabilmente riorganizzeremo alcune corse dei pulmini con JesiServizi. Abbiamo un tavolo aperto anche con Ast per valutare la presenza di un presidio medico a Mninonna. Lunedì – aggiunge - abbiamo avuto anche un acquazzone che ha colpito proprio la zona di via Piandelmedico, si sono verificati dei piccoli disagi ma nulla di non risolvibile. Anche in superstrada non si sono verificati problemi importanti. La presenza costante della polizia locale a Minonna con la stazione mobile dove io stesso ho effettuato i miei incontri è stata molto utile ed apprezzata". "In questi tre giorni – ha aggiunto Lupidi - si sono verificati dei rallentamenti fisiologici e un piccolo tamponamento, martedì, in via Roma. Lunedì si è verificato un incidente in superstradama ma non aveva nulla a che fare con la chiusura".

Sara Ferreri