Viale della Vittoria sconfitto Ora arriva il limite dei 30

Lavori al cavalcavia e sostituzione dei pali pericolanti della pubblica illuminazione, arriva il limite dei 30 chilometri orari lungo tutto il viale della Vittoria. Giovedì è stata emanata l’ordinanza dirigenziale in vigore dal 16 gennaio dalle 9 e fino alle 19 del 30 gennaio. "Considerato che sebbene i cantieri (al cavalcavia e alla pubblica illuminazione, ndr) – si legge nell’ordinanza - siano muniti della prevista segnaletica stradale e di cantiere è opportuno imporre ai conducenti dei veicoli che transitano sul viale della Vittoria di limitare la velocità a salvaguardia della sicurezza stradale". Nell’ordinanza si prende atto che "occorre, a salvaguardia della privata e pubblica incolumità limitare la velocità lungo viale della Vittoria". Proprio dal 16 gennaio sarà vietato il transito dei veicoli sotto il cavalcavia di Viale della Vittoria. L’interdizione è dettata dalla necessità di "effettuare lavorazioni nella parte sovrastante il cavalcavia, durante le quali vi è il rischio di caduta di materiale" spiegano dal Comune. Pertanto, per cinque giorni, tutti i veicoli che transitano lungo il Viale della Vittoria con direzione Fabriano – Ancona, giunti all’incrocio con Viale Papa Giovanni XXIII dovranno voltare a sinistra sulla stessa strada. Qualora vi sia necessità di raggiungere la parte opposta del Viale, le indicazioni da seguire sono le seguenti: Viale Papa Giovanni XXIII, Viale Verdi, Viale Puccini, Via Erbarella, Viale della Vittoria. Allo stesso tempo, chi scende da Viale Papa Giovanni XXIII, all’incrocio con Viale della Vittoria, dovrà voltare a destra, salvo la possibilità, per chi avesse necessità di avvalersi delle attività produttive presenti in zona, di proseguire anche in direzione Ancona, trovando poi lo sbarramento all’altezza del cavalcavia e le indicazioni per fare una inversione a U. Ad ogni modo il semaforo a tale incrocio sarà disattivato ed i parcheggi limitrofi saranno gratuiti. Sul fronte opposto, coloro che provengono da Viale del Lavoro e da Via Garibaldi, superato il semaforo che immette in Viale della Vittoria, potranno voltare a destra o su Via Erbarella o sulla successiva Via San Pietro Martire. Si potranno comunque raggiungere anche sia il parcheggio gratuito coperto Mercantini che le attività produttive tra Via San Pietro Martire ed il cavalcavia, con obbligo però, una volta raggiunta l’area di cantiere, di fare inversione a U. In questi cinque giorni è disposta la gratuità anche del parcheggio delle Conce.