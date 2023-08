"Viale Garibaldi a Senigallia: critiche inutili, lavori da finire"

Tempi lunghi, carreggiata stretta, parcheggi soppressi e ciclabile a rischio, il sindaco Massimo Olivetti ha risposte alle critiche sollevate sui lavori di rifacimento del primo tratto di viale Anita Garibaldi: "Il tratto di strada interessato dai lavori è ancora ‘un cantiere temporaneo’, compresa la porzione che per necessità è stata aperta provvisoriamente al traffico – chiarisce il sindaco su quelle che ritiene polemiche non corrette -. Il progetto prevede la realizzazione di due marciapiedi laterali, una pista ciclabile larga mt. 2,50 due file di alberature, una corsia stradale di m. 3,50 e una fila di stalli in linea destinati alla sosta delle autovetture. Prevede anche il completo abbattimento delle barriere architettoniche mediante il rialzamento di ogni incrocio da effettuarsi al momento dell’asfaltatura definitiva. Questo intervento ha due finalità:da un lato permette di realizzare un percorso ciclabile uniforme, dall’altro permette di creare dei dossi in corrispondenza delle strade secondarie che incrociano Viale A. Garibaldi, finalizzati a garantire il rallentamento delle autovetture che dovranno dare la precedenza alle biciclette. Chi oggi critica sa benissimo che ancora il manto stradale non è stato completato e quindi la criticità, che oggi si palesa, sarà al termine dei lavori eliminata, come da progetto".