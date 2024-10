"Vicenda Confindustria, attacco al territorio"

"La vicenda Confindustria Ancona? Un violento attacco contro la città della carta. La scomparsa di Francesco Merloni ha messo letteralmente ’a nudo’ la città". Così dalla maggioranza il consigliere comunale democrat Paolo Paladini, dopo le bordate dell’ex presidente uscente Pierluigi Bocchini, presidente Clabo, contro il nuovo Diego Mingarelli, ceo della Diasen di Sassoferrato.

"La scomparsa di Merloni – è la sua lettura delle ultime vicende - ha fatto pensare a certi ambienti che Fabriano e il suo distretto industriale indebolito ma non certo irrilevante, potessero essere attaccati e messi ’sotto scacco’. Sulla stampa sono stati ‘aggrediti’ praticamente tutti: Francesco Merloni (appena scomparso…), il figlio Paolo, Francesco Casoli e, soprattutto, il neo presidente Diego Mingarelli. Una nomina messa in discussione, addirittura a cose fatte dal presidente uscente della stessa confederazione. Cosa che ha costretto a intervenire il vertice nazionale per confermare l’assoluta legittimità di tale elezione. Non mi sembrano segnali incoraggianti, questi, per una città e un entroterra alle prese con una crisi ormai pluridecennale del settore industriale metalmeccanico, acuita dalla recente vertenza delle cartiere, che rischia di assumere contorni sociali drammatici. Venuta meno una figura centrale come quella di Merloni, in grado per storia professionale ma anche per la sua innata e comprovata capacità di mediazione di rappresentare un ’punto di equilibrio’ di un distretto e di un sistema industriale che, seppur indebolito, resta sempre uno dei più importanti non solo della Regione ma dell’intero Paese, rischia di aprirsi il vaso di Pandora. Quello dove si nascondono invidie, ritorsioni e ’piccinerie’ tutt’altro che commendevoli. Conosco solo superficialmente Diego Mingarelli – aggiunge Paladini -. La sua attività imprenditoriale rappresenta una delle poche espressioni davvero innovative, in un territorio a vocazione industriale di prodotti ’maturi’ e con ristrette marginalità economiche. Ostacolarne la nomina, da parte di ’spezzoni’ degli stessi ambienti industriali, equivale a indebolire ulteriormente un territorio smarrito e in cerca di una nuova dimensione economico-sociale. Un territorio in grande difficoltà ma che, per decenni, con il suo straordinario dinamismo economico e le sue tasse ha ’retto’ l’economia di un’intera Regione: sarà un caso che, dopo la crisi del nostro distretto, il Pil di Marche e Umbria sta scivolando verso i livelli abruzzesi più che Emiliano-Romagnoli, come è stato invece, per decenni, fino a poco tempo fa? No. Ricevendo in cambio cosa, poi? Servizi sempre scadenti (infrastrutturali, stradali e ferroviari…) e in via di progressivo e inesorabile smantellamento. La città, oltre che ’leccarsi le ferite’, dovrebbe interrogarsi e ritrovare un po’ di orgoglio".