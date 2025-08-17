Vicenda dei cani: Tesei nella bufera

A Ferragosto l’assessore Alessandro Tesei finisce sulla graticola. Dopo il braccio di ferro tra l’assessore al benessere animali e l’associazione ’I miei amici animali’, per i cani in capo al Comune di Jesi che ha cambiato gestore a pungolare è l’opposizione. Lui, si difende e riesplode di nuovo la bufera con la presidente dell’associazione che parla di possibile danno erariale e annuncia di andare fino in fondo sfidando Tesei a un confronto pubblico.

"In questa estate – attacca Per Jesi - non poteva mancare l’ennesimo caso di gestione tutta a modo suo, delle deleghe assegnate all’assessore Tesei. Alle uscite incaute è seguito solo un silenzio assordante da parte sua, quando invece c’è moltissimo da dire sulla vicenda Edison, sul centro ambiente e sulla mancata cura del verde cittadino, sui piccioni che ancora assediano il centro storico, nonostante il viaggio ’di istruzioni’ in Germania a spese dei cittadini, sul cicloturismo praticamente azzerato. E ora sul trasferimento di alcuni cani e i loro benessere. Ma chi paga questo groviglio di inadeguatezza e improvvisazione, di gestione avulsa dal confronto e dalla buona pratica amministrativa?".

Tesei viste le polemiche ha deciso di pubblicare via social la sua versione dei fatti: "Si è sempre parlato di dover ‘salvare’ dal trasferimento 34 cani vecchi e problematici, anche tramite raccolta fondi, di cui però i vecchi e problematici sono solo una parte. Purtroppo, è anche sulla base di questi elementi non veritieri che si è scatenato un caos che poteva essere evitato, e che ha comportato pesanti attacchi personali. I quali possono essere comprensibili e perdonabili per chi, da amante degli animali, si sia sentito emotivamente trascinato in una battaglia per salvare delle vite che il racconto dei social decretava come ’a rischio’. Meno nobili invece le motivazioni di esponenti di gruppi politici ed ex amministratori, che hanno, come loro solito, provato a cavalcare una situazione potenzialmente esplosiva solo per screditare questa amministrazione".

"Alla fine – è la replica di Monica Checchini, presidente dell’associazione I miei amici animali - non solo ci avete fatto adottare i 20 cani di cui avevate illegittimamente revocato l’adozione ma addirittura vi siete presi in carico di mantenere da noi altri 4 cani perché malati. Dai fatti emerge l’esatto contrario di quanto lei (Tesei, ndr) si ostina a sostenere. Anche in conseguenza delle sue dichiarazioni andremo sino in fondo per fare accertare la verità su ogni singolo aspetto poiché non sfuggirá ai più l’assurdità e illegittimità (con relativi danni, compreso quello erariale) di quanto avvenuto".