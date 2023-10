Vicenza: Renate formato impresa punisce 1-2

Cade l’imbattibilità casalinga del Vicenza, e a giocare un brutto scherzo ai veneti è proprio l’ex squadra di Aimo Diana, il Renate che resiste nella prima ora di gioco e poi punisce i padroni di casa con un 1-2 letale.

Cronaca. Nel primo tempo le occasioni più importanti sono del Vicenza. La squadra di Diana parte all’attacco e si rende pericolosa con le condivisioni dalla distanza di Pellegrini. Al minuto 13 è ancora Pellegrini vicino alla gol: sugli sviluppi di un cross di Proia dalla destra la sua incornata sottoporta non trova il bersaglio grosso. Poco prima della mezz’ora seconda occasione per il Vicenza, Cavion scodella una palla da destra e in acrobazia Greco sfiora un super gol.

La ripresa si apre con l’occasione per il Renate, ma Tremolada è anticipato in extremis da Golemic. Il match diventa più equilibrato, il Renate ha la personalità per giocarsela alla pari davanti agli 8mila del Menti e anche di fare gol al 27’ grazie a Sorrentino che direttamente da punizione gela lo stadio con una esecuzione perfetta dai 25 metri. Il raddoppio porta la firma di Rolando che conquista palla sulla tre quarti e poi fa partire un rasoterra angolatissimo che non lascia possibilità a Confente. È di Scarsella il gol del definitivo 1-2, ma siamo in pieno recupero e non c’è tempo per dare l’assalto per il pareggio.

Roberto Sanvito