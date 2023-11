Vicina di casa molesta: coppia chiama la polizia

La vicina di casa bussa di continuo alla loro porta e per farla smettere chiamano polizia, vigili del fuoco e ambulanza. E’ successo lunedì sera, in via De Gasperi. A chiedere aiuto, anche troppo, è stata una coppia. La polizia, arrivata sul posto, non ha trovato la vicina di casa molesta e i richiedenti non sapevano nemmeno indicare dove fosse andata. Nel frattempo però giungevano i pompieri e personale sanitario. L’uomo della coppia richiedente l’intervento ha impedito, sia con la stazza fisica che con l’atteggiamento, il corretto svolgimento dell’intervento tanto che gli operatori sono stati costretti a invitarlo con fermezza ad allontanarsi dalla porta di casa della vicina. La molestatrice, che non sarebbe la prima volta che si attacca alla loro porta, non rispondeva nonostante sia stato più volte suonato al suo campanello. L’uomo richiedente pretendeva lo stesso che entrassero affermando che la sua vicina di casa aveva anche precedenti penali e quindi era pericolosa. Placata la situazione gli agenti sono andati via e l’uomo ha detto che si sarebbe rivolto agli uffici competenti per sporgere denuncia.