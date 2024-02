"Vicini alle famiglie". E il Comune rinvia la festa di Carnevale

Alla luce delle premature scomparse di alcuni concittadini, l’amministrazione ha deciso di posticipare di una settimana il Carnevale programmato inizialmente per ieri. La festa è stata rinviata a sabato prossimo. "Riteniamo più importante esprimere la nostra vicinanza alle famiglie colpite in questi giorni da gravi lutti – ha detto il sindaco Stefania Signorini –. Credo che di fronte a una festa riuscita si possano scegliere la vicinanza e il rispetto del dolore". La decisione ha raccolto consenso unanime. "L’amministrazione si scusa per i disagi – la nota del Comune –, ma ha ritenuto più importante dare un segnale di vicinanza alle famiglie colpite dal dolore, di rispetto e cordoglio".