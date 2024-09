"Vicoli ostaggio dei vagabondi"

"Lo stato di abbandono del centro è anche il tanfo nauseabondo di urina lasciato dai clochard ma pure dai cani degli anconetani. L’estate e l’afa che ci ha appena lasciato hanno aumentato questa percezione di scarsa igiene – le parole del conosciutissimo edicolante Mauro Paolinelli di piazza Roma –. I vicoli intorno al centro sono spesso presi di mira dai vagabondi e dai senzatetto. Mi è capitato di trovare resti di bivacchi per strada, confezioni e resti di cibo della Mensa del Povero. Bisogna stare molto attenti all’inciviltà e disinfettare periodicamente i vicoletti storici di Ancona, come via della Beccheria e via del Traffico".