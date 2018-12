Ancona, 9 dicembre 2018 - L'assurda strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: l'8 dicembre cinque giovani e una mamma sono morti nel locale dove si attendeva l'esibizione del rapper Sfera Ebbasta. Più di 100 i feriti, 100 gravissimi. "Un tappeto di corpi schiacciati, sotto di me urlavano: salvateci": sono drammatici i racconti di chi c'era. I primi tre indagati per omicidio colposo plurimo sono i gestori del locale, è stato identificato un minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante che ha poi scatenato il panico. E' comunque caccia al branco della bomboletta: un solo spray non avrebbe mai potuto provocare quelle reazioni fisiche e quel caos che ha poi generato il fuggi fuggi. Le indagini ora si focalizzano sulla struttura: sarà appurato se è a norma.

