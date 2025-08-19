Video promozionale del Parco Zoo: le famiglie saranno protagoniste

Volti autentici, sorrisi spontanei, sguardi che si accendono davanti al fascino del mondo animale. Il Parco Zoo Falconara è pronto a trasformarsi in un set per un nuovo video promozionale, aprendo il casting a chi desidera farne parte. Famiglie, nonni, ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di diventare protagonisti di un racconto capace di restituire l’esperienza del giardino zoologico attraverso gli occhi di chi lo vive davvero, con entusiasmo e curiosità.

La selezione è aperta a famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni, nonni con nipoti dagli 8 ai 14 anni e giovani tra i 18 e i 22 anni. Non è richiesta alcuna esperienza: ciò che conta davvero è l’energia, la naturalezza e la voglia di mettersi in gioco.

Le riprese si svolgeranno a settembre, nelle giornate di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13. I partecipanti prenderanno parte a una o due di queste date, accompagnati da una troupe professionale che documenterà momenti di esplorazione, osservazione e interazione nelle varie aree della struttura.

Lo scenario sarà quello del giardino zoologico marchigiano, un ambiente curato nei minimi dettagli e immerso nella natura, che ospita oltre 200 esemplari tra giraffe, okapi, grifoni, zebre e molte altre specie. Un luogo pensato per educare al rispetto della biodiversità e capace di trasformare ogni visita in un’esperienza da raccontare, e questa volta anche da filmare.

Tutti coloro che verranno scelti riceveranno un abbonamento stagionale nominativo, con il riconoscimento ufficiale di Membro 2026 del Parco Zoo Falconara. Candidarsi è semplice: basta compilare il form disponibile al link https://forms.gle/9RX9nyPqVKMNjRkX8, allegando una foto o un breve video di presentazione. Poi non resta che incrociare le dita e attendere l’esito della selezione.