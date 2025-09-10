Video promozionale, il Parco Zoo diventa set

È tempo di riprese al Parco Zoo Falconara, pronto a trasformarsi in un set per la realizzazione del nuovo video promozionale. Da domani a sabato, infatti, le persone che si erano candidate per il casting (nelle scorse settimane) diventeranno protagoniste di un racconto collettivo, capace di restituire l’esperienza del giardino zoologico marchigiano attraverso gli occhi di chi lo vive davvero, con entusiasmo, curiosità e spontaneità. I partecipanti saranno accompagnati da una troupe che documenterà momenti di esplorazione, osservazione e interazione nelle varie aree della struttura.

Lo scenario sarà quello di un Parco curato nei minimi dettagli e immerso nella natura, che ospita oltre 200 esemplari tra canguri (in foto), giraffe, okapi, grifoni, zebre e molte altre specie. Un luogo pensato per educare al rispetto della biodiversità e capace di trasformare ogni visita in un’esperienza da raccontare. Stavolta anche da filmare. A coloro che sono stati selezionati, sarà poi conferito il riconoscimento ufficiale di Membro 2026 del Parco e un abbonamento stagionale nominativo.

E intanto la grande struttura di Barcaglione si prepara al rush finale, dopo un’estate piena di appuntamenti. Di qui a fine di settembre, oltre a quelli del sabato e della domenica con ‘La biologa racconta’, domenica prossima dalle 11 alle 12.30 ecco ‘Il suolo che non ti aspetti’, una proposta pensata per imparare a conoscere, rispettare e proteggere il suolo e le specie animali che lo popolano. Domenica 21, stesso orario, spazio a ‘Mic – Millepiedi, insetti & co’, per un sorprendente viaggio nel mondo degli invertebrati, mentre domenica 28 (11-12.30) riflettori puntati su ‘I battiti della natura’, un inedito focus sulle caratteristiche del cuore nelle diverse specie animali. Da segnare anche, sabato 20 alle 11, l’Open Day Insegnanti, per presentare ai docenti le proposte educative del Parco.