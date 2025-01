Video vicino alla stazione. Due ungulati in via Flaminia a spasso per cercare cibo

Cinghiali scorrazzano lungo la via Flaminia, una delle strade più trafficate dalle auto e dai mezzi pesanti che entrano ed escono dalla città. Due esemplari sono stati avvistati lunedì molto a ridosso del centro abitato. Era notte fonda, una fortuna l’orario in cui si sono presentati lungo la carreggiata perché quasi deserta a quell’ora. "Quasi" perché un cittadino invece era in automobile e si è trovato a pochi passi da loro mentre percorreva via Flaminia in direzione della stazione ferroviaria. L’automobilista andava piano e li ha notati subito, già in lontananza. Trovandosi davanti gli ungulati ha fatto un video per immortalare la loro presenza. Nelle immagini si vedono i due cinghiali che dal lato della linea ferroviaria, dove camminavano sul marciapiede, si immettono sulla strada principale, uno dietro l’altro, per raggiungere la vicina fermata dell’autobus, senza nessun cittadino fermo ad aspettare il bus, incuranti che sta per arrivare un veicolo.

La zona è quella che si trova una trentina di metri prima del negozio Acqua e Sapone, all’altezza dell’ex Benincasa. I due cinghiali erano probabilmente in cerca di cibo perché si sono avvicinati al cestino attaccato ad un palo accanto alla fermata del bus e uno dei due va ad annusare sul retro della pensilina probabilmente trovando qualcosa di appetibile da addentare. L’automobilista riprende tutto fino a quando i due animali selvatici si fermano a brucare anche un po’ d’erba, proprio sul marciapiede della fermata extraurbana. Non hanno mostrato nessuna reazione alla presenza dell’uomo anzi, sembravano del tutto a loro agio.

La presenza dei cinghiali nel centro abitato ormai è costante. Dopo la pandemia gli avvistamenti si sono moltiplicati. Inizialmente avevano riguardato i quartieri più periferici e vicini ad ambienti boschivi e campagne come Pietralacroce e Brecce Bianche, poi ha interessato anche zone più cittadine a partire dal Pincio, Borgo Rodi e persino al viale della Vittoria. Una concentrazione alta di cinghiali era stata segnalata anche vicino alla sede della Regione e un cinghiale, chiamato dai più con il nome di Alan (sono state fatte anche delle felpe in suo onore) per diverso tempo era rimasto chiuso al parco della Cittadella. Il Comune si era poi organizzato con i trappolamenti, gabbie fisse che hanno portato anche ad alcune catture. Delle trappole non si è saputo più nulla.

ma. ver.