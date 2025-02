Videoclip coloratissimo per il nuovo singolo "Le idee sono nell’aria"

L’eclettica cantautrice senigalliese Roberta Giallo torna a raccontare le sue canzoni attraverso le immagini. Il nuovo singolo ‘Le idee sono nell’aria’ è infatti accompagnato da un videoclip coloratissimo e vivace, dedicato ‘a chi è capace di grandi sogni e vive giocando e danzando nella pista da ballo della vita’.

Un video ‘senza tempo ma per tutti i tempi, senza età ma per tutte le età’, che racconta poeticamente anche quanto possa essere vivace e briosa la cosiddetta ‘vecchiaia’. Per l’artista ‘tutti hanno il diritto sognare, di innamorarsi, di entrare in pista e ballare fino al mattino, senza vergognarsi, magari per paura di sbagliare i passi, dei capelli bianchi o delle rughe. La danza, come la poesia e la musica, è essenzialmente un atto magico-performativo di disinibizione e libertà profonda, un rito, un inno alla gioia, alla vita. Confesso che sulla pista da ballo ho visto vecchi molto più giovani dei giovani, nonostante gli acciacchi! Ecco, c’è sempre tanto da imparare’.

Girato alla storica discoteca Le Cupole di Castel Bolognese, il video stato realizzato da Nicolò Donati, Carlo Sgarzi e Leonardo Barbieri, con cui la Giallo collabora da tempo, DA ricordare che il video di ‘Ci salveranno gli alieni’, con guest star Red Ronnie, ha vinto il Premio Sorriso Rai Cinema Channel al Festival Internazionale della Cinematografia Tulipani di Seta Nera di Roma. Alla canzone e al videlo di ‘Voce al Bene’, cantato con Samuele Bersani, è andato il Premio ‘Best song of the year’ attribuito su Hollywood Reporter dalla community Wild Filmmaker durante il Festival di Cannes.