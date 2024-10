Videogame Fest con 30 postazioni

Presenze e divertimento, ieri, nel cuore di Falconara, per l’avvio di un weekend pieno di iniziative. Anche oggi proseguirà il ‘Mercatino in centro’, organizzato da New Event, tra piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio. Sarà aperto dalle 10 alle 21. Ad animarlo saranno gli stand degli artigiani come i produttori dei cappelli di Montappone e i maestri dei presepi. Prevista un’area per lo street food. Resterà aperta anche la mostra micologica organizzata dall’associazione Cicconofri nei locali dell’ex Sala mercato di via Bixio. L’esposizione, arrivata alla 15esima edizione, sarà visitabile la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Il Centro Pergoli, invece, continuerà ad essere allestito come una grande sala giochi, grazie alla seconda edizione del Videogame Fest: ci saranno 30 postazioni dove i partecipanti potranno giocare liberamente. Ieri, infine, è stato presentato il libro ‘Mille volte asante’ dall’autrice Caterina Gaglianese (al Pergoli), mentre oggi alle 17.30, al Cart, sarà inaugurata la mostra delle opere di Giancarlo Santi, che rimarrà aperta fino al prossimo 30 novembre.