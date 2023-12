Videomapping e albero: oggi scatta il Natale

Il videomapping colorato sulla facciata del municipio di Osimo apre alle celebrazioni per le festività natalizie. Oggi alle 18 il ritorno della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Boccolino, che per dimensioni è tra le più grandi delle Marche. Il taglio del nastro avverrà con l’esibizione dei pattinatori della Conero roller. Alle 17.30 in piazza del Comune accensione dell’abete natalizio, delle sculture di luce e delle luminarie. Alle 16.30 arriva anche il bus di Babbo Natale in piazza del Teatro. Tantissimi gli eventi musicali, con concerti di grande richiamo per i più giovani come quello di Cristina D’Avena il 16 e la Vertical Night il 22, ma non mancheranno appuntamenti più tradizionali come i concerti natalizi a teatro, al duomo o sotto l’albero di piazza Boccolino. Per coinvolgere tutta la città saranno riproposti i concerti di Natale in sei frazioni. Confermati i mercatini e il tour dei presepi. L’Avis comunale in occasione delle festività natalizie organizza la quinta edizione della "Mostra Presepi", iniziativa rivolta a tutti gli appassionati di presepe, scuole, associazioni, artigiani, adulti e bambini ed invita tutti a dare sfogo alla fantasia e alla creatività.