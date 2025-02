"Videosorveglianza e sosta al privato: arrivano gli aumenti"

Videosorveglianza, installazione e gestione integrata con la sosta a pagamento: a carico del gestore un giro d’affari di 2,5 milioni in dieci anni. Aumenti a partire dal 2027.

Lo segnala il capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini, tornando sull’argomento "anche a seguito della segnalazione inviata alla Corte dei Conti di Ancona in merito all’affidamento congiunto dei servizi a un’unica società e al possibile danno erariale a seguito delle decisioni della Giunta e del dirigente della Polizia locale in merito alla modalità di cambio della gestione". Baldassini afferma di essere "ancora in attesa di conoscere gli eventuali sviluppi". Citando la deliberazione di Giunta 409 del 2022, "si evince che la gestione integrata della sosta a pagamento e della sicurezza urbana denominata ‘Falconara Safe View’ porterà nelle casse del gestore una somma stimata in 2,5 milioni di euro (a seguito di un investimento privato di poco più di 650mila euro tra sosta e videosorveglianza), anche grazie alla percentuale ‘aggio’ sui permessi di sosta e ticket, riconosciuta dall’amministrazione che passa dal 23% circa al 41,39%".

Inoltre, "chi ne farà le spese saranno gli utenti, in quanto dal quarto anno di gestione in poi viene menzionata la ‘ottimizzazione delle tariffe’, ovvero aumenti delle stesse perché da uno stimato di 243.441 euro all’anno, per i primi quattro anni, si stima che saranno 251.024 euro per gli ulteriori sei di gestione (circa 7.600 euro annui in più)".

Sulla Centrale operativa di Palazzo Bianchi "a carico del gestore e compresa nel project financing, a fronte di 112 telecamere dichiarate dal sindaco", chiude Baldassini, "solo 26 sono nuove e di ultima generazione multisensor e previste per essere installate dal concessionario". Le altre "probabilmente obsolete e malfunzionanti dovranno essere a breve sostituite con ulteriori spese".