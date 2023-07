"Videosorveglianza e sosta: gestione caos"

Gestione degli impianti di videosorveglianza legata a quella dei parcheggi a pagamento, quale futuro? A giudicare dal commento di un ex candidato sindaco, incerto. E infatti, dice "abbiamo sempre sostenuto che la videosorveglianza e la gestione dei parcheggi blu a pagamento non possono essere gestiti da unico operatore".

Così Marco Baldassini, capogruppo delle civiche Vola Falconara Marittima, Ancora Falconara Marittima e Riformisti per Falconara, alla luce della determinazione dirigenziale sul "servizio di manutenzione per il sistema di videosorveglianza installato all’interno del territorio del Comune di Falconara" e pubblicata recentemente sull’Albo pretorio dell’Ente falconarese. "Mentre fanno decadere la mozione per annullare l’indirizzo di Giunta comunale in merito alla gestione congiunta della videosorveglianza e dei parcheggi blu a pagamento, la procedura di affidamento alla società Municipia non si è ancora formalizzata e a questo punto non si sa quando avverrà", denuncia Baldassini il quale, contestualmente, riprende in mano la deliberazione e aggiunge che nel frattempo dal Castello hanno impegnato "la cifra di 6.222 euro mensili dal primo luglio 2023 al 31 dicembre 2023 per la manutenzione dell’impianto di videosorveglianza esistente con possibilità di proroga se la procedura di affidamento non fosse terminata. Il project financing proposto da Municipia – continua Baldassini - prevedeva la manutenzione e la sostituzione dell’impianto di videosorveglianza con la fornitura di nuove apparecchiature a carico del concessionario". Quindi non lesina una critica al sindaco Stefania Signorini e alla sua squadra, accusando di assumere "decisioni in autonomia" che "risultano inadeguate".

L’ultimo avvenimento, per il comandante navale di lungo corso, "è la prova che abbiamo ragione".