"Videosorveglianza e sosta: gestione separata"

"Videosorveglianza e gestione dei parcheggi blu a pagamento: ho depositato e protocollato questa mattina (due giorni fa, ndr) una mozione urgente per revocare l’indirizzo di Giunta e la relativa intenzione di predisporre un bando per la gestione unificata dei servizi". Lo fa sapere il capogruppo del Misto e candidato sindaco Marco Baldassini. "La mozione è in linea – dice - su quanto esternato in sede di Consiglio in merito alla proposta del privato di un project financing ‘ridicolo’ per un investimento di circa 130mila euro per la fornitura e gestione della videosorveglianza nel Comune. Ricordo ai cittadini che questa proposta è stata presa in considerazione solo dalla Giunta circa un anno fa e ancora gli uffici non sono stati in grado di predisporre un bando. Infatti sono seguite proroghe su proroghe per continuare la gestione dei parcheggi blu nelle more della predisposizione del bando di gara (l’ultima scade il 31 marzo 2023)". Baldassini ricorda che dalla sosta vengono incamerati circa 650mila euro l’anno e che alla scadenza del presente bando di gestione i parcometri diverranno di proprietà del Comune per almeno cinque anni. "Per la squadra di Baldassini sindaco la videosorveglianza e la gestione dei parcheggi blu devono essere separate".