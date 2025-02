Vieri e Siani lanciano le Marche: "Una terra meravigliosa"

"Mi fa piacere constatare che abbiamo confermato i risultati dello scorso anno e li abbiamo addirittura migliorati di un complessivo 4 per cento". Ha esultato il governatore Francesco Acquaroli, mostrando i numeri del turismo nel 2024 nelle Marche. Lo ha fatto ieri, nella giornata inaugurale della Bit di Milano, una delle principali fiere di settore. Nell’anno appena concluso sono stati 2.725.811 gli arrivi e 11.795.484 le presenze tra italiani e stranieri. L’incremento sul 2023 è stato, rispettivamente, del 4,11 per cento e del 3,88 per cento. A trainare la crescita anche gli stranieri: nel 2024 ne sono arrivati 506.619.

Accanto a lui la nuova direttrice dell’Atim Marina Santucci e l’uscente Stefania Bussoletti, dirigente regionale dello Sviluppo economico, nella conferenza ‘Marche turismo da record’. Acquaroli ha ribadito il grande lavoro di promozione fatto "sui mercati internazionali, fondamentale per accrescere l’attrattività delle Marche". Tema dei temi, definito "cruciale", quello dei collegamenti. A proposito ha guardato con fiducia ai dati dell’aeroporto (in top tep degli scali italiani che crescono di più nel 2024) e che quest’anno proverà a superare il record di viaggiatori fermo al 2011.

Tra le destinazioni più gettonate vince Senigallia con 225.317 arrivi e 1.013.443 presenze. E a luglio, sulla spiaggia di velluto, arriverà l’ex bomber della Nazionale Christian Vieri per la ‘Bobo Summer Cup Padel’: "Venivo qui da ragazzo, Senigallia è uno dei posti più belli d’Italia". Allo stand delle Marche, ieri, oltre a assessori e consiglieri regionali, associazioni, buyer e imprenditori, sono transitati il ministro del Turismo Daniela Santanché e la conduttrice Adriana Volpe. Non solo loro, ma anche l’attore Alessandro Siani, il cui film con Leonardo Pieraccioni ‘Io e te dobbiamo parlare’, girato nelle Marche (specie ad Ancona), ha spopolato nei cinema a Natale. Quella marchigiana "un’esperienza meravigliosa e anche molto fortunata. Se torneremo a girare qui? Lo spero". E scherzando sui moscioli, ha detto, "ora sono tutti a casa di Pieraccioni".