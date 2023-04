"Vietare gli alcolici è un’assurdità"

"Il livello di insicurezza percepito dai cittadini è grave e richiede prevenzione e controllo della microcriminalità. Il Movimento 5 Stelle è contrario da sempre alle logiche di proibizionismo, ad esempio sugli alcolici, introdotte dall’attuale amministrazione e punta a sostituire l’attitudine alla repressione con una logica di prevenzione, conoscenza e presenza attiva. Si propone un nuovo approccio di sicurezza integrata che includa diversi aspetti: monitoraggio dei social contro il cyberbullismo e un presidio del territorio; prevenzione di comportamenti illegali attraverso un maggior ascolto dei disagi sociali, con la strutturazione di piattaforme dedicate; senso di appartenenza alla comunità da parte dei giovani, per noi fondamentale; interventi di riqualificazione urbana, decoro alle aree più degradate per trasformare spazi del disagio in spazi di partecipazione cittadina, piazze di incontro, sport e integrazione sociale, puntando sulla cultura a partire dalla scuola, promuovendo programmi e laboratori di educazione civica. È importante creare supporti alla sicurezza. Il ‘Controllo del vicinato’ prevede l’intervento di cittadini auto organizzati. Il progetto deve essere strutturato e supportato dalle istituzioni. Il Poliziotto di Prossimità sarà un importante anello di raccordo tra amministrazione, dirigenti scolastici e attività commerciali per raccogliere segnalazioni e suggerimenti. La mappatura dei soggetti controllati dalla polizia potrà fornire un quadro preciso sulla pericolosità sociale degli individui per proteggere le famiglie più deboli e prevenire il disagio sociale".