Vigevano (Pavia): vittoria e derby con l'Urania Milano

VIGEVANO (Pavia)

"Sono contento per i ragazzi, per il nostro pubblico che ci segue con grande passione e se posso dirlo, anche per me". Coach Lorenzo Pansa si gode la prima vittoria in campionato della sua Elachem Vigevano, sino a mercoledì sera ultima nel girone Verde della A2 con Latina e Casale Monferrato. E proprio i piemontesi sono stati la squadra che si è arresa al palaElachem ma solo ad un secondo dalla sirena finale, quando Gianmarco Bertetti ha segnato il tiro libero del 78-77. "Ce la siamo meritata - commenta il play ducale – Questo gruppo lavora forte dal giorno del raduno".

In realtà Vigevano la partita l’ha vinta almeno tre volte, costruendo un buon vantaggio che Casale ha saputo colmare. Gli ospiti però nulla hanno potuto contro la serata di grazia di Tyler Wideman, mvp assoluto con una prestazione da 28 punti, 17 rimbalzi e 5 assist. "Era una gara dal peso specifico elevatissimo - commenta - E’ stata una vittoria che è servita a togliere pressione alla squadra e a rialzare il morale. La mia partita? Certo, sono soddisfatto, ma quello che conta è aver vinto". La Elachem tornerà in campo domenica, ancora sul campo di casa, per incontrare l’Urania Milano per una gara che i ducali affronteranno senza Kristofers Strautmanis e Lorenzo D’Alessandro.Umberto Zanichelli