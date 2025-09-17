Vigilante massacrato da ristoratore in spiaggia

Torna da un servizio di vigilanza sulla spiaggia e viene preso a botte da un ristoratore. Pugni, calci e perfino un lettino sollevato da terra e lanciato addosso alla guardia giurata. "Ti faccio tagliare la testa" si è sentito gridare il vigilante.

La follia si è verificata sul lungomare di Falconara, il 27 agosto del 2023, attorno alle 3. A venire pestato è stata una guardia giurata di 59 anni, di Senigallia. Il suo aggressore, stando alle accuse, è un 51enne anconetano che quella sera era completamente ubriaco. La guardia giurata ha sporto denuncia dopo i fatti, alla tenenza dei carabinieri, e dopo le indagini dei militari la Procura ha chiesto il processo per il ristoratore accusato di lesioni aggravate e minacce. E’ difeso dall’avvocato Giulia Remia. Lunedì, durante l’udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma, l’imputato ha chiesto e ottenuto la messa alla prova per estinguere il reato facendo 120 ore di lavori socialmente utili. Dovrà svolgere attività di volontariato al maneggio della Cittadella. Tra sei mesi sarà valutato se il percorso lo sta seguendo o meno.

Stando alla denuncia fatta dal vigilante, parte offesa rappresentata dall’avvocato Domenico Liso, quella notte il ristoratore avrebbe aperto la portiera della sua automobile di servizio, parcheggiata sulla battigia, e avrebbe iniziato a colpirlo. Non ci sarebbe stato un fattore scatenante, il 51enne aveva solo bevuto parecchio e potrebbe essere stato infastidito solo dalla sua presenza, credendo che volesse sanzionarlo. La guardia giurata stava tornando da un servizio di controllo fatto in uno chalet della zona. Il ristoratore gli avrebbe aperto la portiera iniziando a dargli dei pugni alla spalla e al collo. "Ti ammazzo, ti faccio tagliare la testa", gli ha urlato. Poi è caduto a terra. Il vigilante ha richiuso la portiera e chiesto aiuto al 112 e a un collega che però non è arrivato. Il 51enne poco dopo si è ripreso e ha ricominciato a picchiarlo. La guardia giurata è scesa dal veicolo ma il pestaggio è continuato in spiaggia perché il ristoratore gli ha tirato addosso un lettino facendo cadere la vittima sopra a una sdraia. Il vigilante riportò 66 giorni di malattia per le lesioni riportate: tre giorni dati dal pronto soccorso e gli altri dall’Inail. A causa dell’aggressione si è dovuto assentare più di due mesi dal lavoro.