Vigilanza in spiaggia: il servizio non parte

Vigilanza in spiaggia, se ne discute per un’altra settimana. L’idea è quella di attivare un servizio di vigilanza nel tratto più frequentato della Movida: quello compreso tra il porto e il ponte rosso. L’auspicio era che si potesse partire già dal questo week-end, quando entra in vigore anche l’isola pedonale sul lungomare in vigore fino al 26 agosto dalle 22 all’1 . Ma si cercano ancora le adesioni tra gli operatori dove c’è chi già da anni si è organizzato autonomamente. La fascia oraria individuata è quella compresa tra le 22 e le 5, per far rispettare il divieto di accesso agli stabilimenti balneari in vigore delle 24 alle 5.

Un servizio per cui si valuta anche il costo, in quanto gli addetti dovrebbero spostarsi con mezzi elettrici. L’attivazione potrebbe quindi slittare di una settimana, o essere attiva solo per nove serate, le cui date sono scelte dal comune, ove negli stabilimenti è possibile restare aperti fino alle 3. A queste si aggiungono 10 serate a scelta in cui si può invece restare aperti fino a mezzanotte. A temere sono i titolari degli stabilimenti che ogni anno si trovano a dover fare i conti con i danni alle attrezzature, a volte anche ingenti. Si sono verificati anche spiacevoli episodi, sempre alle prime luci dell’alba, nei confronti di titolari di stabilimenti balneari. Tempi che si allungano anche alla luce del fatto dei risultati portati dai rinforzi attivati da parte delle forze dell’ordine: si tratta di servizi specifici effettuati dalla polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, oltre al raggruppamento aeronavale della guardia di finanza e della guardia costiera.

A questi si aggiungono le squadre di pronto intervento, specializzate nel controllo del territorio del reparto prevenzione crimine della polizia di stato e le squadre intervento operativo dei carabinieri. E anche questa estate è attivo il servizio dell’Arma che vede impiegati i militari anche in bicicletta, in modo da poter raggiungere velocemente anche aree ostiche alle auto. Sono presenti due bici nella stazione di Senigallia ed altrettante nelel stazioni di Marzocca e Corinaldo. Al servizio possono essere impiegati tutti i militari attivi nelle tre stazioni e da qualche giorno sono già attivi per dare una risposta alla sperimentazione avviata dal Comando Generale, che già l’anno scorso ha avuto una risposta positiva.