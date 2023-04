"Vigile di quartiere come sentinella"

"La classifica dell’indice di criminalità delle città italiane redatta dal Sole 24 Ore relativa all’anno 2022, posiziona la nostra città al novantunesimo posto su 106 capoluoghi di provincia, quindi tra quelle con il tasso di criminalità più basso. Ancona è, dunque, una città sostanzialmente sicura, dove però la percezione dei cittadini in alcuni casi non rispecchia i dati oggettivi. Per trovare le giuste soluzioni che allevino questo senso di insicurezza da parte degli anconetani è necessario distinguere, tra quelli più assillanti i fenomeni di micro criminalità giovanile da quelli di criminalità comune. Ad amplificare il disagio giovanile che sfocia in violenza e aggressività è la mancanza di spazi intermedi di ritrovo e aggregazione tra casa, scuola e strada, luoghi attrattivi che non siano semplici contenitori, ma veri e propri laboratori di costruzione del senso di socialità e di identità. I presìdi territoriali della forze dell’ordine e le telecamere ormai molto presenti in città - i recenti fatti di cronaca dimostrano che non è importante il numero ma che almeno funzionino - sono strumenti efficaci per avvertire una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini, ma soprattutto da parte delle fasce più deboli come gli anziani. Una fetta di popolazione che soffre maggiormente il disagio perché spesso viene lasciata sola. Di sicuro un ausilio efficace per una città più sicura potrebbe essere comunque la reintroduzione del Vigile di quartiere, che avrebbe anche la funzione di ascolto nei confronti della cittadinanza".