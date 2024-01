"Vigili ambientali, tanti controlli e sanzioni"

Se dai consiglieri di opposizione Marco Baldassini e Lara Polita era arrivata l’accusa sulla mancata istituzione del vigile ambientale, dalla Giunta è seguita una replica a difesa degli agenti di Polizia locale che compongono un apposito nucleo ambientale, ma che operano nel rispetto delle "competenze attribuite per legge". È stato il vicesindaco Valentina Barchiesi, ieri, a chiarire la situazione, nei giorni in cui prosegue la scia di esalazioni moleste avvertite dalla popolazione: "Le verifiche su quanto previsto dall’autorizzazione per un impianto industriale ad alto impatto ambientale spettano ad enti come Arpam e Ispra, per evidenti motivi tecnici, di specializzazione e strumentazione, oltre che giuridici. Fare confusione tra i due ruoli è ignoranza o malafede", ha tuonato. All’interno del Comando di Palazzo Bianchi, tuttavia, circa due anni fa è stato istituito un comparto che ha compiti specifici in materia di ambiente e che, da marzo 2023, è guidato da un coordinatore. Un lavoro affiancato da due professionisti assunti all’ufficio Ambiente nella scorsa legislatura. E, secondo l’amministrazione, i risultati sono evidenti. In particolare per quanto riguarda i controlli sul trasporto e l’abbandono di rifiuti da parte di privati o imprese o lo scorretto smaltimento.

I numeri del 2023: sono state effettuate più di 2.500 ore di controlli con fototrappole ed elevate 94 sanzioni per violazioni delle norme sulla gestione dei rifiuti, per un totale di 26.500 euro. Sono in corso tre processi penali a carico di soggetti ritenuti responsabili di abbandoni, non corretta gestione di rifiuti speciali e non, compresi interramenti, dispersioni e abbandoni di significativi quantitativi di amianto. Nel raggio d’azione degli agenti anche il recupero di decine di veicoli abbandonati, poi avviati allo smaltimento con tanto di multe salate ai proprietari, piuttosto che le attività di monitoraggio e repressione degli abusi edilizi portata avanti congiuntamente col personale dell’Urbanistica. Controlli estesi, quindi, alla conduzione e alla cura degli animali con 29 sanzioni per un totale di 3.450 euro.

"Svilire, per un puntiglio formale sui termini utilizzati, il continuo impegno e spirito di servizio del personale di polizia è gravemente irrispettoso dell’impegno dei lavoratori", ha aggiunto Barchiesi, annunciando che "nel 2024 l’amministrazione assumerà cinque persone per estendere ancora il livello e la qualità del servizio alla cittadinanza". E sulle esalazioni? Proseguono le segnalazioni dei cittadini tanto che la situazione sarebbe diventata intollerabile per associazioni e comitati ambientalisti che, in vista della manifestazione ‘Fermiamo il disastro ambientale’ del prossimo 27 gennaio, hanno dato appuntamento a venerdì, ore 21 alla Galleria delle Idee, per un’assemblea in cui verranno concordati contenuti e obiettivi dell’evento.

