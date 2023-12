"Vigili del fuoco in prima linea"

"Il vostro motto è correre per soccorrere come ha fatto Santa Barbara". Così don Paolo Ravasi ieri mattina al distaccamento jesino dei vigili del fuoco per la celebrazione della patrona. Una ricorrenza che quest’anno cade in piena emergenza con i danni del forte vento che tra venerdì e sabato ha messo in ginocchio la città e la Vallesina. Eppure loro, i vigili del fuoco, nemmeno dopo un intenso turno di notte sono voluti mancare alla cerimonia alla presenza di tante autorità tra cui i sindaci di Jesi e Castelplanio Lorenzo Fiordelmondo e Fabio Badiali e rappresentanti delle forze dell’ordine tra cui il comandante della compagnia carabinieri maggiore Elpidio Balsamo e quello della stazione Fiorello Rossi, il commissario Paolo Arena, il comandante della polizia locale Cristian Lupidi e il vice Filippo Peroni, il comandante della Guardia di Finanza, Gianmarco Di Deodato. "Abbiamo centinaia di interventi solo in questi ultimi due giorni – spiega il capo distaccamento Bruno Palmieri –. Con 1864 interventi (9.638 quelli dell’intera provincia) a oggi siamo il secondo distaccamento per attività dopo quello del capoluogo. Possiamo contare sui mezzi e uomini arrivati da Verona e Rovigo, ma restano tanti interventi".