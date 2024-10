Vigili del fuoco, si cambia: "Arrivano anche i rinforzi"

"Riusciremo a coprire il fabbisogno necessario al G7 Salute con il nostro personale interno, che è mobilitato e conosce bene il territorio". Parole dell’ingegnere Pierpaolo Patrizietti, comandante del Comando provinciale di Ancona dei vigili del fuoco. C’è di più, però. Nell’Anconetano sono già arrivate nuove unità, per tamponare le carenze di organico. Mentre altre, nelle Marche, arriveranno a stretto giro di posta. E questo è quanto ha prefigurato l’ingegnere Cristina D’Angelo, che invece guida il Comando regionale. "Nei prossimi giorni ci sarà un giuramento di personale – ha detto –. L’assegnazione sul territorio di personale operativo è molto importante, questo respiro sta arrivando e a fine anno ci aspettiamo nuove unità assegnate".

Il quadro complessivo è stato reso noto ieri, in occasione della conferenza nel capoluogo per i passaggi di consegne di alcuni vertici provinciali e per annunciare il potenziamento delle figure apicali a livello marchigiano. Spiccano il nuovo dirigente logistico gestionale della Direzione regionale, il dottor Luca Delle Fate, che farà squadra con D’Angelo e l’ingegner Paolo Fazzini. L’ingegner Angelo Ursini, proveniente dalla Direzione regionale dell’Abruzzo, è stato nominato dirigente vicario del Comando provinciale di Ancona e lavorerà accanto a Patrizietti, secondo il quale "al Comando mancava una figura del genere. Sono convinto che il suo apporto e le sue competenze saranno molto importanti per il nostro operato quotidiano".

Saranno irrobustite le fasi di pianificazione, amministrazione e coordinamento, tese a gestire l’ordinario ma anche le attività emergenziali che – purtroppo – interessano la regione. Per ultime quelle legate al maltempo tra 18 e 19 settembre. Per quanto concerne, invece, Delle Fate, è "un dirigente amministrativo che si occuperà con me – ha detto D’Angelo – della gestione riguardante gli acquisti, la gestione del personale, che rivestono un ruolo importante: siamo abituati a vedere i vigili del fuoco durante le emergenze, l’attività di prevenzione ma per lavorare al meglio in queste fasi è necessario fare attività di formazione e addestrativa e, unitamente, avere attrezzature nuove e all’avanguardia, dispositivi di protezione individuale nuovi, dunque bisogna fare acquisti ed è importante, nel rispetto delle normative cambiate negli anni, ci sarà questa figura di dirigente amministrativo a supporto della direttrice regionale".

In crescita le figure femminili nei vigili del fuoco delle Marche: assegnata una nuova ispettrice operativa, architetto. Cambi della guardia a Macerata (ai saluti Mauro Caprarelli, destinato a guidare il Comando provinciale di Viterbo, e sostituito dall’ingegner Leonardo Rampino in arrivo dal Pesarese) e Pesaro-Urbino (si è insediato l’architetto Lodovico Camilletti).