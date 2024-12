Vigili del fuoco, suono delle sirene:. Spadoni in pensione

Enzo Spadoni, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Senigallia va in pensione, per lui 34 anni e 4 mesi di onorato servizio. Domenica ha svolto il suo ultimo servizio e i colleghi lo hanno salutato e omaggiato con il consueto ‘suono delle sirene’. Nella sua carriera ha partecipato a varie emergenze nazionale (terremoti delle Marche Umbria, dell’Aquila, di Amatrice) e in maniera diretta è stato impegnato nei due eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio, ricevendo anche un encomio da parte del Comandante post alluvione 2014. Appassionato di mezzi, è stato il referente autorimessa per il Distaccamento di Senigallia.