"Vigili di quartiere, il servizio sarà esteso"

"Vigili di quartiere, buona la prima nel quartiere di San Giuseppe: il servizio sarà esteso". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che ha messo a punto il nuovo servizio in concomitanza con l’arrivo del comandante Cristian Lupidi. Il servizio di polizia locale di prossimità che è stato sperimentato nel quartiere di San Giuseppe. "Ringrazio il nuovo comandante Cristian Lupidi – spiega Fiordelmondo – perché appena arrivato, si è subito messo a disposizione delle esigenze della città, attivando il servizio di polizia locale di prossimità, che ha visto gli agenti presidiare le vie del quartiere. Questo segna un primo passo verso l’instaurarsi di una relazione più profonda con il cittadino e le sue esigenze. Abbiamo dato attenzione a un quartiere che lo chiedeva da tempo ma nei prossimi mesi tale servizio sarà messo a sistema anche negli altri quartieri della città". Viene invece bocciata, sempre in riferimento al quartiere San Giuseppe la proposta di JesiAmo, in particolare dei consiglieri Tommaso Cioncolini e Nicola Filonzi, di introdurre anche qui una "zona 30". È stata proprio JesiAmo con il sindaco Massimo Bacci a deliberare la prima zona 30 che dovrebbe nascere nella prossima estate nella zona di Gramsci. "La richiesta della minoranza – rimarca Jesi in Comune dalla maggioranza- prevede un ampliamento di quanto già in sviluppo dall’amministrazione in riferimento al Pinqua. L’amministrazione sta progettando un rinnovo del parco Granita, allungando il tratto di verde e costruendo una pista ciclabile che possa percorrerlo interamente, accompagnando il tutto con un percorso partecipativo aperto ai cittadini e alle cittadine. La minoranza vorrebbe un ampliamento di questo progetto prolungando la pista ciclabile dal parco Granita fino agli Orti Pace e prevedendo nei pressi di quest’ultimi una zona 30. Da parte loro nessun riferimento alla condivisione con la cittadinanza, metodo che li ha contraddistinti in questi anni e che prevede un progetto calato dall’alto. Siamo estremamente convinti che le zone 30 possano migliorare la qualità della vita e rendere la città più vivibile. Ma si tratta di un progetto fisico, ma soprattutto culturale che necessita l’educazione e la formazione dei cittadini". Jesi in Comune annuncia il coinvolgimento dei cittadini "in apposite assemblee pubbliche" perché "solo così potranno sentirsi proprietari e conoscitori dei progetti che verranno sviluppati per la città".

Sara Ferreri