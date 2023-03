"Vigili, distaccamenti nei vari quartieri"

Anna Grasso, candidata sindaco per la lista civica Falconara Libertas, insiste sulla questione sicurezza: "In caso di elezione – ha dichiarato durante un comizio a Palombina –, abbiamo intenzione di istituire dei distaccamenti di Polizia locale nei quartieri, per garantire maggiore vivibilità e accrescere il senso di sicurezza nei cittadini". La 46enne commissaria in servizio a Jesi ha fatto sapere di voler potenziare la Polizia ambientale e il numero di pattuglie per i controlli sul lungomare durante la stagione balneare.