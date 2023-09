Vigili, in pole c’è un ex ufficiale. Nuovo comandante: è tra i favoriti

Comandante dei vigili, giorni decisivi per la presentazione della rosa dei cinque nomi da sottoporre al sindaco prima della scelta finale. La Commissione tecnica, nominata dall’amministrazione comunale la settimana scorsa, sta lavorando per arrivare, entro il più breve tempo possibile, alla scrematura delle 34 posizioni in lizza, tra cui anche 4 profili interni. Nel frattempo iniziano a circolare voci abbastanza consistenti secondo cui tra i favoriti per la prestigiosa nomina (si tratta sempre del ruolo di comando della polizia locale di un comunale capoluogo di regione) ci sarebbe, tra gli esterni, anche un ufficiale di una forza di polizia. Questo profilo sembrerebbe aver acceso l’interesse della giunta. L’inserimento o meno nella rosa finale che si giocherà la nomina spetta alla commissione, ma è chiaro che i parametri sulla scelta di chi inserire o meno sia stata discussa a tavolino con Palazzo del Popolo. La commissione è presieduta dal segretario generale, Giovanni Montaccini e con lui c’è il dirigente del servizio bandi e concorsi del Comune. Molto interessante la terza figura che compone l’organismo decisionale, ossia il membro esterno, un esperto chiamato per analizzare i curriculum dei 34 candidati. Per quel ruolo la giunta ha scelto Patrizia Celani, comandante dei vigili di Ascoli Piceno. Forse è solo una coincidenza, molto probabile che lo sia, ma quando lo stesso tipo di organismo si insediò proprio ad Ascoli per scegliere il nuovo comandante, come membro esterno della commissione era stata chiamata l’allora comandante della polizia municipale di Ancona, la Generale Liliana Rovaldi, in pensione il giorno dopo l’insediamento della giunta di centrodestra ad Ancona. Alla fine la scelta ricadde sulla Celani che adesso dovrà svolgere lo stesso ruolo della sua ex collega. I comandanti di altre sedi di polizia locale, della provincia, della regione e da altre regioni, sono in lizza. I tempi si stanno allungando rispetto alle intenzioni del sindaco che a inizio giugno aveva assicurato che nel giro di poche settimane la dorica avrebbe avuto il suo capo dei vigili. L’altra scadenza il 15 settembre, ora la speranza è di poter chiudere prima della fine del mese. Nominare il nuovo comandante è urgente vista la gravissima carenza organica del corpo, ridotto a 80 tra agenti e ufficiali quando la dotazione dovrebbe essere attorno alle 110 unità. Il concorso per assumere i nuovi vigili non sarà prima del 2024.