Vigili, non solo pistole: gilet tattici e fototrappole

Non solo pistole. In attesa del concorso, calendarizzato per la prima parte del 2024, per assumere almeno 20-25 nuovi agenti, e soprattutto di bruciare le tappe per l’armamento del personale della polizia locale di Ancona, nuove dotazioni tecnologiche sono in arrivo per il comando della polizia locale di Ancona. Oltre al sistema per la lettura delle targhe, acquisito a inizio 2023 per circa 10mila euro, che consente di individuare veicoli rubati, posti sotto sequestro o senza assicurazione e revisione, i vigili urbani dorici potranno contare su nuovi apparati. A partire da una serie di fototrappole da utilizzare in diverse situazioni, come ad esempio contro gli atti vandalici o l’abbandono di rifiuti speciali, grazie a sistemi di occultamentomimetizzazione. Arriva poi una rivoluzione anche sotto il profilo della rilevazione degli incidenti stradali che oltre ai cari e vecchi rilievi sul posto potrà contare su metodologie satellitari di ultima generazione. Tutto nuovo anche l’apparato delle radio trasmittenti, molto funzionali alle nuove esigenze. A queste dotazioni tecnologiche va aggiunto poi un acquisto effettuato dall’amministrazione comunale che riguarda più prettamente il vestiario, ossia un modello di gilet tattico valido per le nuove esigenze operative del personale in servizio. Di questi gilet ne sono stati acquistati 40 per una spesa di poco più di 3.500 euro. Per quanto concerne le altre dotazioni di natura strumentale invece, complessivamente l’esborso da parte dell’amministrazione è stato di circa 35mila euro (senza Iva). Nel frattempo è in corso d’opera l’implementazione della sala di controllo generale del circuito di videosorveglianza riunito all’interno del comando delle Palombare. Tutto il sistema sarà incentrato in un’unica sala operativa. A questo punto manca soltanto di sistemare la pianta organica, oggi ridotta a 80 unità rispetto a quella minima fissata a 100 unità. Per quanto riguarda il percorso dell’armamento dei vigili urbani di pattuglia, la giunta comunale ha annunciato il regolamento di settore, 15 articoli che pongono le basi per l’entrata in vigore delle nuove dotazioni, una rivoluzione per quanto concerne il capoluogo. A gennaio, forse già alla prima seduta del consiglio comunale, la maggioranza approverà il regolamento dando il via a tutte le procedure. L’intenzione dell’assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni, è mettere le pistole nelle fondine degli agenti del comando di polizia locale entro marzo 2024.