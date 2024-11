"Vigili, sede spostata senza condivisione"

Dal 4 novembre il Comando della polizia locale si è trasferito da Palazzo Pio IX in Piazza Garibaldi, ai locali della ex scuola Materna siti in Via Cimabue n. 5, in località Cesanella: il trasferimento si è reso necessario per consentire i lavori di ristrutturazione dello stabile che ha ospitato la polizia Municipale in questi anni. Nella nuova sede sono stati subito resi operativi la centrale, gli uffici del comando, vigilanza stradale e infortunistica, gestione verbali, controllo del territorio, commercio e contenzioso. "La Fp Cgil esprime forte perplessità per lo spostamento a causa della totale assenza di condivisione e confronto di questa scelta da parte dell’Amministrazione con i dipendenti interessati allo spostamento e con le Organizzazioni Sindacali – spiegano i sindacati - Nessuna riunione si è tenuta per illustrare gli spazi o discuterne le possibili ipotesi di suddivisione, anche in relazione alle diverse esigenze degli Uffici che avrebbe reso possibile un confronto ed una condivisione per l’esame di esigenze e criticità. Il risultato, come già stato fatto rilevare attraverso una recente nota ufficiale inoltrata all’Amministrazione, è l’emergere di una serie di criticità che andranno in primo luogo a carico dei cittadini". Il numero di telefono per contattare la polizia municipale resta lo 071-6629288.