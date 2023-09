Vigili senza il comandante Slitta la nomina del vertice Il personale in sofferenza

Polizia locale, si allungano i tempi per la nomina del futuro responsabile del comando di Ancona. Il successore di Liliana Rovaldi, messa alla porta il giorno stesso dell’investitura di Daniele Silvetti come sindaco del capoluogo, il 30 maggio scorso, uscirà da una dura selezione composta da 34 candidature, tra cui 4 interne al comando delle Palombare (compreso l’attuale Facente funzione, Luca Martelli). In molti si aspettavano la nomina già entro giugno, luglio al massimo e invece la ratifica, con la firma dell’atto da parte dello stesso Silvetti, rischia di slittare a fine settembre. L’altra scadenza, che sembrava più o meno naturale, era quella del 15 settembre, data entro cui l’amministrazione avrebbe rinnovato o meno una serie di incarichi, tra cui quello più importante del segretario generale, Giovanni Montaccini, confermato per l’intero mandato della giunta (fino al 2028, salvo crisi di governo e nuove elezioni) attraverso un atto di fine luglio. La perdurante mancanza della figura leader del corpo è importante in relazione alla gravissima carenza di personale. La pianta organica, ridotta a 80 elementi, è in procinto di scendere sotto questa soglia più che simbolica. A rischio la possibilità di organizzare in maniera efficace tutti i servizi, settore per settore, e garantire i riposi e le turnazioni del personale. La presenza di un nuovo comandante non significherebbe certo l’assunzione immediata di 30 elementi, ma darebbe senza dubbio un indirizzo chiaro e consentirebbe all’amministrazione comunale di programmare il futuro potenziando le aree smantellate dalla vecchia dirigenza. Il nuovo concorso, tuttavia, non è atteso prima del 2024. Tornando alla figura del comandante, la prossima settimana verrà nominata la Commissione di Valutazione che esaminerà i 34 curriculum prima di arrivare alla scelta finale. Tra i candidati anche alcuni comandanti di altri comandi del territorio provinciale e regionale. Nel frattempo, la giunta comunale ha affidato i lavori di efficientamento energetico della sede proprio del comando della polizia locale alle Palombare.. un intervento finanziato con i fondi previsti dal Pnrr. Un appalto complessivo da circa 150mila euro che alla fine è stato aggiudicato a una ditta di Osimo che ha avuto la meglio su un’azienda marchigiana con base nel piceno grazie a una migliore offerta economica. I lavori dovrebbero iniziare a stretto giro di posta.