Vigili, spunta il nome di Benigni

C’è una prima volta per tutto, anche per la prima riunione di giunta coordinata dal sindaco Daniele Silvetti. In ballo nel vertice di ieri mattina ancora pochi temi di assoluta rilevanza visto che l’esecutivo si è insediato praticamente lunedì scorso e i temi strategici che caratterizzeranno l’azione di governo arriveranno più avanti. La giunta si è riunita per calendarizzare i lavori, per gli adempimenti di rito, per fissare la data della comunicazione sul documento programmatico che avverrà il prossimo 5 luglio. Inoltre si è parlato del prossimo consiglio comunale, entro giugno, quando verranno elette le Commissioni. Ultimi argomenti, l’organizzazione del concerto di Tiziano Ferro, il conferimento di un incarico legale per una causa contro il Comune e l’allungamento dell’orario per la musica alla Mole fino all’1. Tra i provvedimenti che dovrebbero essere presi a breve spicca la nomina del nuovo comandante della polizia locale. Tra i nomi che si iniziano a fare anche quello dell’attuale comandante del Corpo a Numana, Roberto Benigni, notato anche alla festa del centrodestra domenica scorsa a Marina Dorica. Potrebbe essere lui uno dei papabili alla successione di Liliana Rovaldi, pensionata il giorno dopo la proclamazione della vittoria di Daniele Silvetti.