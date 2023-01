Vigili urbani e Juve club: memorial per Panico

Una giornata di ricordo e commozione per un amico o collega volato via troppo presto, "un gigante buono", il viceispettore della Polizia locale Manuel Panico, all’interno del tempio dello sport falconarese dedicato a un altro gigante buono, Gianfranco Badiali. Sarà una manifestazione emozionante, quella organizzata per domenica 22 gennaio, dagli amici dello Juventus Club Ancona e dai vigili di Falconara in onore di Manuel, scomparso un anno fa, a soli 49 anni e in seguito ad alcune complicazioni dovute al Covid. La notizia della morte di Panico, uomo di cultura, educazione, generosità, e sensibilità, nonché grande professionista sul lavoro, aveva sconvolto la comunità falconarese. Aveva contratto il virus a ridosso delle feste di Natale, prima del ricovero all’ospedale Urbani di Jesi con una brutta diagnosi di polmonite interstiziale. I medici le avevano provate tutte, purtroppo, ma il 15 gennaio 2022 era arrivato il drammatico responso. Per tutti è stata una perdita dolorosa, ma è vivo, vivissimo il ricordo di Manuel.

E così l’idea di promuovere un quadrangolare di calcio a cinque tra tifosi della Juve e agenti. "Un grande amico, un collega su cui si poteva fare affidamento e una persona di livello superiore per altruismo, cultura e umiltà – il dipinto che ne fanno gli organizzatori del Memorial -. Era innamorato della Juventus, socio del club di Ancona e con il quale era un piacere viaggiare in tutto lo Stivale per vedere le partite assieme. Abbiamo ritenuto fosse doveroso onorare la sua memoria con un torneo che ha saputo mettere d’accordo tifosi e vigili, i quali gli hanno dedicato la sala dell’ufficio Infortunistica stradale del Comando dove lavorava". Qualche anticipazione: si partirà alle 10 e ci saranno premi offerti dalla Termoidraulica Mosca, nonché una raccolta fondi. A seguire un pranzo conviviale all’Oasi Cannettacci. Tutto nel ricordo di Manuel, grande professionista e persona straordinaria.

Giacomo Giampieri