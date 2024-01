Vigili "volontari" per il turno di notte. Ausiliari spediti davanti alle scuole

Un turno di notte, sicuramente il sabato sera, dall’estate prossima con i vigili armati di pistola. È questo l’obiettivo iniziale dell’amministrazione Silvetti alla luce del primo faccia a faccia con i sindacati di categoria e con le Rsu del comando della polizia locale. Al momento i numeri della dotazione organica – 72 agenti più il comandante Caglioti - non consentirebbero neppure mezzo turno di servizio di notte con le armi nelle fondine, ma la giunta e l’assessore con delega alla polizia locale e alla sicurezza, Giovanni Zinni, stanno preparando le carte per bandire il concorso. Il tempo stringe e per avere i 14 nuovi agenti in servizio ufficiale dall’estate servirebbe un miracolo analizzando i tempi tecnici. Zinni è sicuro di poter bandire il concorso entro febbraio. Senza l’adeguamento dell’organico e almeno un servizio notturno l’armamento degli agenti non sarà applicabile. A tal proposito è molto probabile che lo svolgimento del turno di notte possa essere organizzato su base volontaria con la previsione di incentivi per chi si metterà a disposizione. Con i 14 nuovi agenti previsti dal piano delle assunzioni per il 2024 (altri 10 nel 2025 e altrettanti nel 2026) la pianta organica arriverebbe a 86, ma considerando pensionamenti e trasferimenti è molta concreta la possibilità di tornare sotto quota 80. Per adeguare tutti i servizi, compreso quello di notte, il comando delle Palombare dovrebbe avere almeno 100 agenti attivi e quando quella cifra sarà raggiunta dalle assunzioni, la copertura del turn-over riporterà la pianta organica sotto 90 unità. Una penuria di agenti e tanti settori di cui occuparsi, tra cui l’ingresso e l’uscita degli studenti e dei bambini dalle scuole medie a scendere fino all’infanzia. Un tempo il servizio era coperto da gruppi di volontari, ma il regolamento non lo consente più. Per ora se ne stanno occupando in toto i vigili urbani, ma da oggi il servizio sarà in parte assunto da Mobilità & Parcheggi, la multiutility partecipata del Comune di Ancona al 100%, attraverso i propri ausiliari del traffico. Si tratta di un affido temporaneo che parte appunto oggi e copre il periodo fino al 29 febbraio prossimo dopodiché si vedrà se prorogare l’accordo o trovare altre soluzioni. Un servizio speciale che costerà al Comune oltre 6mila euro per meno di 50 giorni, anche se si starebbero studiando delle alternative che coinvolgono la sfera tecnologica.