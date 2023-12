Vignette per pulire le deiezioni dei cani: l’ex sindaco a Monopoli

Le sue vignette hanno fatto il giro d’Italia finendo addirittura in Puglia, sui muri di Monopoli. In città infatti una delle creazioni di Stefano Simoncini, ex sindaco di Osimo e attuale consigliere di minoranza per le Liste civiche, è finita sui muri per sensibilizzare le persone a raccogliere le deiezioni dei propri cani. Una sorpresa per lo stesso Simoncini: "Chissà da dove hanno scaricato a Monopoli la mia vignetta fatta per la campagna di sensibilizzazione contro la maleducazione dei padroni dei cani che feci dieci anni fa, quand’ero sindaco. Sono contento che una mia vignetta abbia varcato i patri confini".

I sindaci della Valmusone hanno dichiarato guerra alle deiezioni canine, o meglio, ai padroni indisciplinati che non le raccolgono. I controlli anche in orario serale nei parchi cittadini sono stati intensificati a Osimo da parte della polizia municipale, anche al parco Silvestri con il suo sgambatoio, dove tra l’altro prima dell’estate due cani sono morti per aver ingerito sostanze avvelenate lasciate da una mano ignota.