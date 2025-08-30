Vigor, 700 persone in curva per la presentazione ufficiale

"La Vigor è di tutti, l’ho detto e ripetuto tante volte, ma cosa ancor più importante… La Vigor è di chi la ama".

Le parole del presidente Franco Federiconi riassumono perfettamente il senso di una serata dedicata alla Vigor e a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del club.

"Quest’anno abbiamo voluto dare un tocco di familiarità a un appuntamento così significativo – prosegue il Presidente – esaltando anche il concetto di appartenenza, a noi tanto caro. La risposta della città dimostra la bontà delle nostre idee".

Una festa a tinte rossoblu con almeno 700 persone che si sono accomodate in curva per seguire la notte dedicata alla Vigor.

Una serata impreziosita dai cori della curva, dai sorrisi dei bambini delle giovanili, dai volti emozionati dei ragazzi della Juniores Nazionale e della prima squadra. Non solo: la serata ha offerto ai tifosi più maturi un piacevole tuffo nel passato grazie al match-esibizione che ha visto protagoniste alcune vecchie glorie rossoblu.

Polverari, Mattioli, Mezzanotte, Marinelli, Goldoni, Pierpaoli, Dionigi, Buratti, De Filippi, solo per citarne alcuni, oltre ovviamente a ’Fefi’ Goldoni e a mister Magi. Rivederli tutti insieme in campo, seppur con qualche anno in più, non ha lasciato indifferenti gli appassionati.

Domani pomeriggio invece, alle 16, toccherà alla Vigor del presente. L’esordio ufficiale in Coppa sarà a Fossombrone, una grande classica degli ultimi anni. I senigalliesi dovranno però fare a meno di Milli: il centrocampista salentino si è infortunato alla spalla e la vistosa fasciatura mostrata durante la presentazione non fa ben sperare. Certo anche il forfait di Parrinello, che non ha ancora smaltito l’infortunio all’adduttore.

Nicolò Scocchera