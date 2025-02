Vigor, 8 turni senza vittoria. Ora il derby con la Fermana

Vigor e Fermana, due avversarie in cerca di continuità. Il campionato sembra ormai avere un padrone, la Samb, ma il resto è molto incerto e nebuloso. In questo contesto così indecifrabile navigano anche i ragazzi di Brini ed Antonioli che si sfideranno domenica pomeriggio, alle 15, al "Bianchelli".

"I nostri avversari cercheranno la vittoria quanto noi, dispongono di un allenatore molto esperto e capace che lavora con i piedi ben saldi a terra - dice il direttore sportivo vigorino Roberto Moroni -. Verranno a Senigallia per fare risultato spinti da una tifoseria esigente, abituata a palcoscenici importanti".

Anche i giocatori della Fermana sono importanti: Karkalis, Bianchimano, per citarne alcuni, ed ovviamente Marco Romizi, l’ex di turno, il metronomo del centrocampo che lo scorso anno ha mostrato tutte le sue qualità in maglia Vigor.

Intanto è scattato, proprio ieri pomeriggio, il servizio di prevendita dei biglietti e terminerà domenica mattina alle ore 10. I tagliandi sono acquistabili in prevendita, come d’abitudine, al Vigor Official Store di Via Cattabeni 41, fruibile al pubblico con i seguenti orari di apertura: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30.

Domenica mattina lo store sarà aperto dalle 9:30 alle 13. La società consiglia fortemente di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita. Non solo, i biglietti in prevendita sono scontati di 2 euro rispetto alla vendita allo stadio.

Beneficiano dell’ ingresso omaggio gli under 12 (in tutti i settori) ed i tifosi con disabilità. Il settore Gradinata invece sarà dedicato ai tifosi ospiti. I tagliandi a disposizione sono 200 e la società Fermana provvederà alla vendita. Il botteghino ospiti resterà chiuso domenica, giorno della gara. Il prezzo intero è di 10 euro, ingresso gratuito per ragazzi sotto i 12 anni.

Fervono i preparativi per il derby: mentre la squadra è al lavoro per ritrovare quella vittoria che manca ormai da 8 turni, la società si adopera per rafforzare il club con altre collaborazioni e nuovi accordi. A tal proposito la Vigor e il "Panzini" hanno formalizzato un accordo che permetterà agli studenti di svolgere un tirocinio formativo all’interno dello stadio. Tra le varie mansioni assegnate: accoglienza, assistenza e servizio bar. I calciatori della prima squadra invece, potranno pranzare all’interno della mensa scolastica dell’istituto.

